Emiliano Amor dio a conocer su gran deseo con Colo Colo para el 2025

Restan cerca de dos meses para que termine el año 2024 y en Colo Colo afrontan aún retos muy importantes: la lucha por el título del Campeonato Nacional, la definición a instancias finales de la Copa Chile y la planificación de su plantel para el 2025.

Emiliano Amor es uno de los tantos jugadores del Cacique que termina contrato a finales de la presente temporada y en diálogo con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports el defensor argentino dio a conocer su principal anhelo para el año 2025.

Emiliano Amor habló sobre su continuidad en Colo Colo

El zaguero dio a conocer que espera seguir ligado al equipo de Macul aunque reconoce que no ha conversado con nadie sobre la posibilidad de extender su vínculo con el club.

“No he conversado nada con ningún dirigente, tampoco con el técnico. No sé lo que va a ser de mí en 2025. Le tengo un gran cariño al club, llevo acá tres años y medio. Estoy muy cómodo y me siento importante acá. He ganado títulos importantes como la Copa Chile cuando recién llegué y que fue luego de que los chicos habían peleado el descenso. Me gustaría quedarme acá, porque le tengo un gran cariño al Club”, dijo.

“No sé los planes que tenga el Club para el año que viene, pero ojalá esté dentro. Es lo que deseo y si no les desearé lo mejor desde dónde me toque”, sostuvo.

El analisis de temporada de Emiliano Amor y el partido más difícil del semestre

Respecto al presente deportivo de los albos, Emiliano Amor analizó la temporada que se aproxima a su punto más álgido, ya que el elenco popular lidera la tabla de posiciones con 63 puntos, dos más que el club de Gustavo Álvarez, y a falta de dos jornadas para el cierre del torneo.

El zaguero reconoció que el partido más difícil del segundo semestre ha sido el que debieron enfrentar ante Cobresal, encuentro que tenía una alta carga emotiva ya que venían de quedar eliminados ante River Plate por Copa Libertadores.

“Yo creo que hicimos muy bien la recuperación post derrota con River, que obviamente nos dolió mucho a todos, pero ese partido con Cobresal para mí era el más difícil de todos los que tuvimos porque era una carga emocional psicológica, además de física. Ese partido nos hizo un click que podíamos pelear el Campeonato contra los rivales”, dijo.

“Cuando ganamos ese partido, sabíamos que estábamos para más”, puntualizó.