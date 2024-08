En Argentina aseguran que Boca Juniors reactivará las gestiones para quedarse con Carlos Palacios

Boca Juniors vuelve a la carga por Carlos Palacios. Según informan desde Argentina, el presidente del equipo Xeineize, Juan Román Riquelme, está empecinado en contar con la Joya para potenciar el ataque en su equipo.

El equipo argentino tiene una vacante tras la partida de Luca Langoni a la MLS, es por eso que el deseo de contar con Palacios desde principio de año, al parecer está más latente que nunca y prepararán otra oferta.

TyC Sports informó que la última vez no se dio el traspaso de Palacios al fútbol argentino porque Colo Colo no aceptó la oferta que rondaba los 4 millones de dólares. Esta vez el equipo que preside Riquelme haría una oferta por 4.5 millones de la divisa americana para pagar la cláusula de recisión.

Los albos tienen un 40% del pase del formado en Unión Española, mientras que el 60% restante pertenece a Vasco da Gama. Boca Juniors no iría por el 100% de su pase, sino que por una parte, así el monto de la transacción no sería tan alto.

En una entrevista, el futbolista de 23 años dijo que no sabía muy bien qué le veía Juan Román Riquelme para quererlo en su equipo, pero que sin embargo era algo que debían ver y no lo tomaba como un capítulo cerrado.

Después contó que tuvo una conversación con el presidente y "me decía lo que era Boca, lo que era el mundo Boca y ahí fuimos conversando, pero después no se dio, quedó ahí", cerró la Joya Palacios.

