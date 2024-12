En Colo Colo apareció un nuevo postulante para luchar por el puesto que deja de Brayan Cortés

Colo Colo conquistó el título de la categoría Proyección del Fútbol Joven tras superar este domingo por 4-3 a Unión Española, tras empatar sin goles en los 90 minutos de la gran definición disputada en las canchas de Quilín.

La gran figura del encuentro fue Eduardo Villanueva, el arquero del Cacique, quien tapó dos penales en la definición desde los 12 pasos. El portero se mostró solvente y sus reflejos fueron claves para darle el título al equipo dirigido por Eduardo Rubio, que se quedó con el primer lugar del Torneo de Clausura.

🧤🏆🏁 El penal definitivo y la celebración Alba



Eduardo Villanueva espera su oportunidad en el arco de Colo Colo

Consumada la victoria sobre los hispanos, el portero juvenil de los albos enfrentó a los micrófonos dónde fue consultado sobre la posibilidad de pelear su opción en el arco de Colo Colo ante la inminente partida de Brayan Cortés.

“Si bien es cierto puede que se vaya Brayan, en verdad no tengo idea, me lo tomo con mucha tranquilidad y paciencia. No compito con Fernando (De Paul) ni con Brayan, compito conmigo día a día, tengo que mejorar, sé muy bien las cosas que debo mejorar. Ahora me iré de vacaciones, a descansar, a prepararme para volver con todo y hacer las cosas bien ”, dijo.

“Soy muy joven. Creo que la experiencia de ellos es en lo que me superan. Tengo que hacer las cosas con calma, enfocarme en mejorar. Si es que Brayan se va le va a ir muy bien, como a mi en Colo Colo. Tengo que ser paciente”, admitió.

Para que buscar arquero, si tenemos a un arquerazo juvenil Eduardo Villanueva, gran proyecto 👏🏼👏🏼👏🏼



Villanueva, que aún no hace su estreno en el primer equipo de los albos, pero sumó 6 citaciones en la temporada 2024, espera en un futuro cercano tener en su minuto la opción de defender el arco del Cacique.

“Estoy muy tranquilo, me lo tomo con mucha paciencia, paso a paso. Algunos por ahí dicen que no he debutado, que ya es tarde… yo pienso que no. Pienso que debo tener paciencia y que debo recorrer mi camino con tranquilidad, siento que vengo haciendo muy bien las cosas. Aún no renuevo mi contrato, así que son muchas cosas las que pueden pasar”, sostuvo.