En Colo Colo buscan al reemplazante de Emiliano Amor en el extranjero

Colo Colo está en plena etapa de negociaciones para conformar el plantel de cara a la temporada 2025, año en que el Cacique cumple 100 años y en los que buscará repetir y superar los logros alcanzados en 2024: El título nacional y los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En el Monumental ya se han producido despedidas, con jugadores que terminaron contrato y que no seguirán su estadía en Macul. Uno es el caso de Emiliano Amor, quien no llegó a acuerdo para extender su vínculo.

En la dirigencia de Blanco y Negro no quieren despotenciar su zona defensiva y ya buscan el reemplazante de Amor en el extranjero

Dan a conocer el nombre del jugador que sería el reemplazo de Emiliano Amor en Colo Colo

Colo Colo ya planifica lo que es la temporada 2025 y tras la salida de algunos jugadores, y otros aún en conversaciones, están trabajando en el equipo que tendrá Jorge Almirón a su disposición en el año del Centenario del Club.

Uno de los puestos a reforzar es el de zaguero central y uno de los nombres en carpeta para ocupar dicho puesto es el de Nicolás Díaz, zaguero chileno de 25 años, quien actualmente defiende los colores de Xolos de Tijuana.

De acuerdo a lo informado por el periodista Daniel Arrieta en su reporte para ‘Pelota Parada’ de TNT Sports, el defensor formado en Palestino es el apuntado para llegar a Colo Colo en la temporada venidera.

Díaz ha sido titular en nueve de los 17 compromisos que disputó su club en la fase regular del Torneo de Apertura de la Liga MX, donde finalizaron en la séptima posición, por lo que se enfrentarán este 22 de noviembre al América.

Lo que puede complicar la llegada de Nicolás Díaz al cuadro popular es que el jugador tiene contrato vigente con la institución mexicana hasta diciembre de 2025.