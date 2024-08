En Colombia ningunearon el triunfo de Colo Colo y aseguran que en la revancha “pasan por encima”

La victoria de Colo Colo por uno cero sobre Junior de Barranquilla por la ida de los octavos de final que dejó felices a los hinchas del Cacique, tuvo su contraparte en Colombia, donde incluso un comentarista ninguneó el partido.

Andrés Marocco, es un comunicador y en el programa de ESPN F90 de Colombia, se refirió al partido, que no le gustó en lo absoluto.

Ningunearon el triunfo de Colo Colo

El comentarista fue bastante directo por lo que pasó en la cancha del Monumental: “fue espantoso, partido tan flojo, no me gustó Colo Colo ni Junior. Colo Colo demostró por qué le fue tan mal en la primera ronda. Y Junior hizo un partido destemplado de todo punto de vista”.

Marocco cree que Junior de Barranquilla desaprovechó una gran oportunidad de quedarse con el triunfo: “tenía que haber ganado porque le dieron papaya para hacerlo, y uno cuando le dan esa papaya en Copa Libertadores y de visitante la tiene que aprovechar”.

“Junior pasa por encima de Colo Colo”

De cara a la revancha, Andrés Marocco no tiene dudas y cree que Junior revertirá la llave sin complicaciones: “Junior en Barranquilla jugando normalmente pasa por encima de Colo Colo para mí, y el resultado no es malo, es uno cero, no es malo” remató el comentarista.