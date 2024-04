Esteban Paredes sobre Damián Pizarro: Se le ha dado mucha responsabilidad a un niño de 19 años

Esteban Paredes habló sobre el momento de Damián Pizarro, que ha sido muy cuestionado por su falta de gol y una clara oportunidad que tuvo frente a Fluminense que podría haber cambiado el destino del cacique en la Libertadores. Además confesó que de vez en cuando hablan a través de redes sociales.

Aún está latente el gol que desperdició Pizarro frente al "Flu", pero no es un tema nuevo, constantemente los hinchas han criticado la falta de gol que tiene el jugador de Colo Colo y en redes sociales se jactan de haber estafado a Udinese porque se llevarán un delantero que "no hace goles".

En una entrevista con Radio ADN, Esteban Paredes fue consultado, si al estar permanente ligado al popular, ha tenido la oportunidad de conversar con Pizarro, pensando en que el goleador sería un muy buen consejero para que la nueva incorporación del cuadro italiano mejore el finiquito.

"La verdad que este último tiempo no, no he hablado con él. Solamente por Instagram de repente lo saludo, le pregunto cómo está, pero así presencialmente no he tenido la oportunidad de conversar con él", comenzó diciendo el máximo goleador del Campeonato Nacional.

Además Esteban analizó el momento actual del atacante, destacando sus cualidades y por qué a veces no se entiende lo que le sucede.

"Es un gran niño, un gran muchacho... por ahí se le daba mucho la responsabilidad a un niño de 19 años el año pasado. Está vendido al Udinese, de repente uno no entiende, porque él va a jugar en Europa. Son momentos difíciles, momentos donde uno opina de afuera y no sabe lo que pasa en la interna y bueno uno siempre le desea lo mejor", señaló el otrora artillero del fútbol chileno.