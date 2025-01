Esteban Paredes y el centenario de Colo Colo: "No me han llamado"

El histórico excapitán de Colo Colo Esteban Paredes dio a conocer que no ha recibido llamados para participar del centenario del club a desarollarse este 2025, pese a su condición de ídolo, esto en el marco de la presentación de la nueva camiseta del club.

El máximo goleador de la Primera División de Chile (219) y autor de 198 goles con la camiseta alba, eso sí tiene intenciones de ser parte de la gira centenario del Colo Colo de Todos los Tiempos, que recorrerá Chile desde enero a abril.

Esteban Paredes no ha sido llamado para el centenario de Colo Colo

En diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre, Paredes señaló: "La gente de Colo Colo no me ha llamado, pero feliz de poder ser parte de los 100 años de Colo Colo, que se viven ua pura vez".

Sobre la gira comentó: "Estoy viendo. Tengo muchos eventos particulares que ya los tenía cerrados desde el año pasado. Sí voy a estar en algunos (partidos de la gira), pero no en todos, así que esperemos que lo pasemos bien, nada más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Paredes sobre los casos de Maximiliano Falcón y Brayan Cortés

Acerca del tema de Maximiliano Falcón y su incierta continuidad en el Cacique por problemas con la dirigencia, Paredes sostuvo: "Me parece raro, algo que no tengo en las manos, no sé la causal de lo que está pasando y no tengo mucha información, pero bueno, desearle lo mejor, si él se quiere ir, bueno que se vaya. Creo que las puertas están abiertas para que busque nuevos horizontes, por el bien de él y su familia, y si se queda también va a ser bienvenido, la gente lo quiere mucho, pero al no presentarse pierde un poquito de credibilidad".

En relación a la permanencia de Brayan Cortés, el exdelantero exoresó: "Terminó la teleserie y lo más importante es que se quedó en Colo Colo. Es un gran arquero, una gran persona, así que ya tenemos un gran refuerzo, por decirlo así, como es Brayan Cortés (risas)".