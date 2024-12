Esteban Pavez dejó en suspenso el futuro de Brayan Cortés de Colo Colo

El próximo 20 de diciembre el plantel de Colo Colo debe presentarse en el Estadio Monumental para dar inicio a su pretemporada 2025, año especial para el Cacique ya que cumplirá 100 años de historia y en la que intentarán mejorar lo realizado en este 2024, dónde alcanzaron el Campeonato Nacional y los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Los jugadores comienzan a retornar de sus vacaciones y uno de ellos, el capitán del plantel, Esteban Pavez, habló de diversos temas de la actualidad del Cacique, elenco que no ha hecho grandes noticias en temas de nuevas incorporaciones y solo ha visto despedirse de jugadores tras el término del Campeonato.

Esteban Pavez despidió a Carlos Palacios y dejó en el aire la continuidad de Cortés

El dueño de la jineta de capitán en el vestuario del Cacique habló de cómo se ha comportado el mercado de fichajes del elenco albo, refiriéndose a la salida de Carlos Palacios, quien con seguridad será jugador de Boca Juniors por las próximas tres temporadas

“Carlos tomó la decisión de irse, estaba en todo su derecho. Hizo un año espectacular. Jugar en Boca debe ser una muy linda experiencia, creo que a cualquiera le gustaría jugar ahí”, comentó el volante sobre La Joya.

Pavez también tuvo palabras sobre la incertidumbre sobre quién ocupará el arco de Colo Colo tras el fracaso en las negociaciones con Brayan Cortés. El canterano no descarta conversar con el portero para ver su situación.

“El tema de su futuro todavía está en veremos, no sé qué va a pasar, no he hablado con él porque no me gusta molestar a mis compañeros en sus vacaciones. Obviamente, Brayan es el mejor arquero del fútbol chileno, el número uno de la selección chilena”, dijo Pavez en declaraciones que publica este viernes ADN.