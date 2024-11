Esteban Pavez, eufórico: "No olviden nunca que de atrás pica el indio"

Es muy probable que los festejos de Colo Colo como flamante campeón del fútbol chileno duren por muchos días más, quizás semanas. Y es que la dramática definición que los coronó en Copiapó inundó de emociones a los jugadores albos, entre ellos el capitán Esteban Pavez.

Pavez, quien desde hace tiempo porta la jineta de líder del plantel de Colo Colo, expuso su euforia por la conquista de la estrella 34 en el palmarés del Cacique, poniendo sobre la mesa el sacrificio personal que ha realizado para este tipo de momentos.

Pavez se desahogó por gritar campeón con Colo Colo

Finalizado el encuentro en el Estadio Luis Valenzuela y desatada la algarabía en los albos, Pavez atendió a la transmisión oficial y manifestó que: "Me ha costado mucho todo, me ha costado el doble, el triple y como digo, me he sacado la cresta. El esfuerzo que pasé cuando chico tiene recompensa, nunca dejé de creer me pasa siempre que lo recuerdo en la cabeza cuando estuve 3 años en la segunda división, hoy día soy el capitán del equipo más grande de Chile".

"Estoy muy emocionado por eso porque el esfuerzo me llevó a esto y la verdad que estoy muy feliz por eso, hoy día es un sueño, como te digo, soy el capitán del equipo más grande. No olviden nunca que de atrás pica el indio, porque somos el eterno campeón", añadió.

Así mismo, Pavez apuntó que: "Salir campeón con esta institución puede quedar en la historia para siempre y de verdad que es algo que me llena de orgullo".