Esteban Pavez reclamó por leve sanción a jugador de la U: "A veces no se entiende"

Con el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano, la lucha por el título del Campeonato Nacional está mano a mano entre los albos y la Universidad de Chile.

Apenas son cuatro puntos de diferencia, y el equipo de Jorge Almirón tiene dos partidos menos que la U. Por lo que de ganar los duelos pendientes ante Huachipato y Unión La Calera, Colo Colo se quedará con la punta del torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

Esteban Pavez reclamó por sanción a jugador de la U: "A veces no se entiende"

En una etapa decisiva del campeonato, todavía está pendiente la sanción que recibirá Jorge Almirón por su expulsión ante Universidad Católica. Este martes el DT de Colo Colo debería conocer las fechas que quedará suspendido.

Esteban Pavez fue consultado sobre qué castigo esperan para su entrenador, y el capitán de los albos aprovechó de disparar contra el Tribunal de Disciplina por la sanción a Leandro Fernández: "A mí no me gusta meterme mucho en ese tema del arbitraje, pero a mí con Copiapó me pasaron dos fechas".

"El jugador de Copiapó se resbala, lo piso y dos fechas. Ahora veo a un jugador de Universidad de Chile con una fecha. A veces no se entiende lo que hace el tribunal, pero bueno. Sea lo que sea, nosotros tenemos que acatar y el profe va a decir quién va a agarrar el mando en la banca", agregó Pavez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Cuándo vuelve a jugar a Colo Colo por el Campeonato Nacional?

El próximo partido de los albos será el duelo pendiente con Huachipato válido por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

El encuentro será este domingo 13 de octubre en el Cap de Talcahuano a las 12:00 horas.