Durante los años 2016 y 2018 en la Casa Alba del Estadio Monumental vivía un juvenil ecuatoriano llamado, en aquel entonces, Alexander Bolaños. Rápido y con mucha agilidad, el joven atacante soñaba con llegar a ser uno de los grandes delanteros de Colo Colo.

En aquel entonces, además de entrenar, ocupaba sus tiempos libres para cortar el pelo a sus compañeros de las juveniles del Cacique. Con el tiempo logró debutar en el primer equipo de los albos y pudo compartir con jugadores de la talla de Esteban Paredes, Jaime Valdés, entre otros.

Lamentablemente no se pudo consolidar en el conjunto popular y buscó nuevas oportunidades, militando por Barcelona de Guayaquil, Deportes Concepción, Técnico Universitario e Independiente del Valle.

Ex jugador de Colo Colo es suspendido por 3 años por falsear su nombre y edad

Hoy su realidad futbolística es totalmente distinta, ya que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo castigó de manera severa debido a una falsificación de identidad, ya que se descubrió que su nombre real es Jancer Romario Bolaños Casierra.

La controversia surge en abril de este año a raíz de una denuncia de Genaro Huacón, ex agente del futbolista, quien en la radio uruguaya Sport 890 dijo que “en 2012 llevé a Alexander a Porto Viejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento... Él no se llama Alexander, se llama Romario. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, señaló a inicios de abril.

“Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema”, confesó.

Todo comenzaba a principios de abril, cuando a través de Genaro Huacón , que no mintió al dar la información que hoy 3 meses después se confirma con la suspensión del futbolista.

Todo lo contamos en @ElDiario_4 y @Sport890 en abril. pic.twitter.com/Bq9SUbqPDq — Bambino Etchegoyen (@NDEtchegoyen) July 19, 2024

Tras una ardua investigación, la Comisión Disciplinaria de la FEF basándose en el artículo 220 del Código Disciplinario resolvió que "declara autor directo de la infracción citada y se le impone la sanción de tres años de suspensión para ejercer una o cualquier otra actividad o función relacionada con el fútbol".

"Hágase conocer esta sanción al departamento de COMET de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que en mérito de esta sanción se elimine del sistema la inscripción de Alexander David Bolaños Casierra, y para que durante los tres años que dure la suspensión antes citada no pueda inscribirse en la Federación Ecuatoriana de Fútbol a Jancer Romario Bolaños Casierra. Notifíquese y Cúmplase", detalla el documento.

De esta forma, el jugador que alguna vez fue indicado como promesa y soñaba con ser un ídolo de Colo Colo terminó sancionado por falsear su nombre y edad. Quizá es buen momento para recordar viejos tiempos y volver a cortar el pelo, ahora en su país natal.