Ex pareja de Leonardo Valencia reveló audio con grosera frase a Colo Colo

La ex pareja de Leonardo Valencia, Valeria Pérez, reveló a través de sus redes sociales un audio en que el jugador de Colo Colo se refiere en términos soeces a la indumentaria de su actual club.

"Quería dejar este audio a los hinchas colocolinos que aún le creen a este señor. Pero aqui está la prueba de que colocolino no es, escúchenlo refiriéndose a la indumentaria de Colo Colo que para ustedes, creo, es lo más importante", escribió la mujer, que denunció al futbolista por violencia de género.

El registro del que habla Pérez es un audio que aparentemente le envió Valencia, en el cual señala: "Tengo que cambiarme ropa poh, si ando con la caga' de Colo Colo. La hago cortita, voy llegando ya".

Pérez agregó en su publicación que "también les dejo el tatuaje que tiene en su espalda donde todavía lleva un león. En estos momentos a mí me están perturbando virtualmente, pero yo les seguiré respondiendo como se debe, no me quedaré callada como antes, seguiré con todo esto hasta el final", escribió en Instagram.

"Hoy más que nunca necesito el apoyo de cada uno de ustedes, este hombre me quitó toda mi vida y quiere seguir haciéndolo y no se lo voy a permitir", completó.