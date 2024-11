Exgoleador de Cobreloa lanzó feroz dardo a los dirigentes ante su inminente descenso

A raíz de la situación extrema en la que se encuentra Cobreloa, un exgoleador del cuadro loíno abordó el caso y tuvo un contundente mensaje para los cabecillas del elenco de Calama.

De forma exclusiva para Al Aire Libre, analizó los factores que tienen a los Zorros del Desierto nuevamente al borde del abismo, en un año marcado por los problemas dentro y fuera de la cancha.

Tagliani le lanzó feroz dardo a la dirigencia de Cobreloa

Nos rerferimos a Nicolás Tagliani, quien luego de su retiro del fútbol se dedicó a los negocios de ropa deportiva, por lo que administración y gestión es menester incluso más allá de su época de jugador.

"Y Cobreloa, tanto como institución y como todo y bueno, el fútbol está así, los clubes grandes están así por gente no apta. Hay mucha gente que hoy es dirigente y no es hincha del club, obviamente hace negocios para su bolsillo, sus allegados y bueno, ahí están los clubes que ves que desaparecen. Un club como Cobreloa nunca puede estar peleando el descenso o haber jugado como pasó en Segunda División", declaró en conversación con Al Aire Libre.

"Yo creo que son dirigentes que no quieren a su club, obviamente están en un lugar donde no les pertenece y bueno gente le da credibilidad y obviamente se roban, todos funden a los clubes, que es lo que pasa hoy por hoy cotidianamente en todos los clubes en la mayoría. Y bueno, hoy por hoy los los clubes tendrían que estar con gente que sea muy allegada al club, que quieran la camiseta realmente o gente que haya pasado por el club y que estimen la camiseta", añadió.

Tagliani puso como ejemplo la gestión de Colo Colo

En Argentina es hincha de Boca Juniors a pesar de que nunca jugó, a sus 49 años puso como ejemplo la gestión de Colo Colo para analizar la situación de Cobreloa detalle.

"Hoy a mí me llaman de Colo Colo y, por decirte un nombre, y yo lo defendería, pero a muerte, a Colo Colo y a su gente, como tiene que ser. Que los dirigentes nunca toman ese papel. Y nada hoy por hoy tengo relación con gente de Colo Colo, Palestino, Cobreloa, de la U también me hablan. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo que es la realidad, obviamente uno tiene una pasión y la pasión sigue para adelante, siempre. Pero bueno, eso es un tema a charlarlo y conversarlo bien profundo".