Falcón analizó polémico penal no cobrado y recordó antigua controversia con Gilabert

El uruguayo Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, analizó el penal no cobrado a Carlos Palacios por falta de Nicolás Peranic en la final ante la UC en la Copa Chile y defendió al árbitro Francisco Gilabert. Además, recordó una antigua controversia y aseguró que el juez se disculpó tras el compromiso en Santa Laura.

"Dentro de la cancha uno está a mil, y tal como nosotros nos equivocamos a veces en dar un pase, él hace su trabajo y también se equivoca en decisiones. Nosotros vimos el video y es penal, pero para él no lo fue", explicó Falcón en la zona mixta.

Además, contó que Gilabert conversó con él tras el partido y se disculpó por una antigua polémica cuando Colo Colo estaba peleando por evitar el descenso.

"Se acercó y me pidió disculpas, me preguntó si tenía un minuto, que se sintió perjudicado, decisiones que uno toma, también la pasó mal. Entonces no creo que sea con una mala intención", detalló Falcón.

Respecto al empate sin goles con los cruzados, indicó que "hay detalles para corregir, pero por lo que se vio en la cancha, hicimos un partido correcto".

"El domingo tenemos la revancha con nuestra gente, en una cancha mejor, se puede jugar, creo que ahora hay que recuperarse para meter más intensidad el fin de semana", aseveró.

La revancha entre Colo Colo y la UC se jugará el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Monumental.