Falcón tras reto de Quinteros: Son calenturas del momento que espero no vuelvan a pasar

Maximiliano Falcón entregó su versión luego de la fuerte reprimenda que le dio el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, durante el segundo tiempo del empate 0-0 ante Deportes Temuco este sábado, en la Copa Chile.

El DT le recriminó que se acercara a un jugador del cuadro sureño cuando se encontraba en el piso, arriesgando una nueva tarjeta amarilla, por lo que luego explicó que necesitaba hacerlo "entrar en razón" para que no dejara al equipo con 10 jugadores.

[VIDEO] El empujón de Gustavo Quinteros a Maximiliano Falcón #CooperativaContigo https://t.co/RmXUJ0vRSJ pic.twitter.com/ev978LQZNW — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 18, 2022

"Son cosas del partido, nada más. Soy un jugador con un temperamento que ya conocen, que quiere ganar. Yo fui a preguntarle al muchacho cómo estaba, que le faltaba el aire", explicó tras el partido en palabras recogidas por TNT Sports.

"Me quedo hablando de lo más bien con el otro muchacho de Temuco, pero bueno... Son calenturas del momento que espero no vuelvan a pasar", continuó el uruguayo, que complementó señalando que "odos sabemos que cuando pasan estas cosas, se hace foco. Cuando me pasa a mí, aún más. Pero esto es fútbol, los dos queremos ganar y él es una persona con temperamento y eso queda dentro de la cancha".