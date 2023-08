Falcón y sus 100 partidos con Colo Colo: Muy contento, uno no se lo imaginó tan lindo

En la previa del partido ante Palestino que significó el avance en la Zona Centro Norte, el zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón fue destacado luego de cumplir la marca de 100 partidos oficiales con el equipo.

A pocos instantes del silbatazo incial, "Peluca" recibió en manos de su familia y el gerente deportivo Daniel Morón una camiseta enmarcada con su nombre y el número 100. Además la fanaticada respondió al homenaje con una ovación.

"Muy contento la verdad. Es un club que me abrió las puertas al salir de Uruguay. Yo salí de un equipo chico en el cual decidí aventurarme acá con mi familia. Lo que pasó uno no se lo imaginó tan lindo, tan grato como fue conmigo", dijo tras el partido.

"A veces no puedo salir a la calle, al mall, a comer, porque la gente es una locura en el buen sentido. No sé si en el día de mañana me vaya a pasar lo mismo si me voy. La gente acá me ha mostrado mucho cariño junto a mi familia. Eso es muy lindo", añadió.

El defensor central sumó su encuentro 102 junto al "Eterno Campeón", con 11 participaciones en Copa Libertadores, tres en Supercopas nacionales, cuatro en Copa Sudamericana, 11 en Copa Chile y 73 por Campeonato Nacional.

En ese periodo, desde su llegada en la segunda mitad de 2020, Falcón ha levantado una Copa Chile, una Supercopa y una liga chilena.