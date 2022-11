Felipe Flores: Siempre estará el sueño de volver a Colo Colo

Felipe Flores, figura de Magallanes en la conquista del ascenso y la Copa Chile, habló sobre uno de sus sueños, volver a vestir la camiseta de Colo Colo.

"Siempre estará el sueño de volver a Colo Colo, es un anhelo que siempre tendré en mente", declaró Flores a DirecTV.

No obstante, aclaró que "de igual forma sé que es muy difícil, porque el club por política se está fijando en figuras jóvenes. Pero la ilusión siempre estará".

Respecto a su futuro, Flores sostuvo que espera renovar con Magallanes: "Ellos son la prioridad, pero si llega una oferta que me seduzca la conversaré con la familia y veré la mejor opción. Pero por ahora mi objetivo es seguir acá".

Finalmente, indicó que si renueva, se la jugará por el club, pero no celebrará si le anota a Colo Colo en la próxima temporada.

"Primero tengo que renovar con Magallanes y si continúo me la jugaré toda por el club. Si le hago un gol a Colo Colo, no lo voy a gritar, obviamente porque soy hincha, pero la mojaré por este equipo que me dio la confianza", sentenció.