Felipe Melo destacó a Alan Saldivia y el planteamiento utilizado por Fluminense sobre Colo Colo

La jerarquía de Fluminense quedó graficada en el resultado conseguido por el elenco brasileño sobre Colo Colo en el Estadio Monumental ya que en una de las pocas llegadas del cuadro de Río de Janeiro se plasmaron en el gol que le permitió al actual monarca del certamen quedarse con el triunfo y dejar a los albos complicados en el Grupo A de Copa Libertadores.

El capitán del cuadro brasileño, Felipe Melo, destacó el planteamiento defensivo utilizado por su equipo y valoró que la ocasión que tuvieron para convertir la supieron aprovechar ante Brayan Cortés.

“Yo creo que Colo Colo ha tenido la pelota en nuestro campo, pero no han creado tantas ocasiones... como el (Manchester City), por ejemplo, que tiene 80 por ciento de la posesión de la pelota y chuta 30 veces a portería. Nosotros hemos definido muy bien y hemos trabajado muy bien. Cuando hemos tenido nuestra ocasión, hemos matado”, afirmó.

El exjugador de AC Milan, Palmeiras, entre otros equipos, señaló que Fluminense se sintió comodo jugando defensivamente ante Colo Colo, reconociendo que el trámite del partido “se jugó como lo planteó Fluminense”.

“Cuando alguien juega de local, con la hinchada, nosotros sabíamos que iban a salir a intentar a hacer goles los primeros 20 minutos y el segundo tiempo lo mismo. Entonces hemos trabajado muy bien, hemos cerrado los espacios y hemos tenido la ocasión”, dijo.

Destacó a Saldivia, a quien espera ver pronto en Europa

A la hora de analizar a Colo Colo, Felipe Melo reconoció que le gustó mucho el desempeño del defensor uruguayo del Cacique, Alan Saldivia.

“Me llamó la atención el defensor central que juega por la derecha. Es muy bueno. Me gustó porque es rápido. No es tan alto, pero es fuerte y tiene personalidad para salir jugando. Yo hablé con él después del partido y le dije “te voy a ver en Europa muy pronto”, comentó en diálogo con AS.