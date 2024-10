Colo Colo enfrentará un partido de suma importancia este miércoles. El último de los duelos pendientes será ante Unión La Calera, y los albos necesitan ganar para superar a la U y desplazarlos del primer lugar de la tabla.

La lucha palmo a palmo con los azules por el título del Campeonato Nacional, ha encendido el último tramo del torneo y en Colo Colo asumen con responsabilidad la presión que ejercieron sobre la U al quedar a un punto de diferencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

Fernando de Paul: "Meterle presión a la U es lo que queríamos"

Para Fernando de Paul, la presión sobre la U "es lo que buscábamos, es lo que queríamos. No hay nada mejor que eso. Si bien fuimos el equipo que más partidos jugó en el año, nos pasó en su momento que veíamos a la U que estaba muy bien, no se caía, no perdía puntos, que se convirtió en un equipo muy sólido y en su momento dependía de ellos".

"Ahora nosotros logramos tener esa posibilidad y no la queremos dejar escapar. Va a ser difícil, quedan partidos complicados. Pero bueno, al final todo depende de nosotros. Así que esperemos conseguir un resultado importante mañana y seguir con esta racha", agregó el exjugador de la U.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando De paul (@tutodepaul30)

El partido con Unión La Calera

De Paul será el portero titular ante los cementeros por la fecha pendiente, y comentó que "siempre el partido que viene es el más importante. Ese nos iguala la cantidad de partidos, nos ponemos al día y podemos quedar en lo más alto".

"Va a ser un partido complicado, es una cancha difícil. La Calera ha mejorado muchísimo desde la llegada de Walter (Lemma), han levantado el nivel. Además Walter nos conoce a muchos de nosotros, así que va a ser difícil, pero seguramente será uno de los partidos más importantes del año", cerró el Tuto.