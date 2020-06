Fontaine apelará a la multa de la Comisión para el Mercado Financiero: Actué de buena fe

El economista Paul Fontaine, ex director de Blanco y Negro, anunció que apelará a la multa que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero por utilizar información privilegiada en la venta de acciones de la concesionaria que administra a Colo Colo.

De acuerdo a lo que nos explicó en Al Aire Libre en Cooperativa, luego de una reunión de directorio "quedó claro que no había información relevante para la compañía desde el punto de vista financiero, por eso no hubo cambio de precio en la acción en los próximos 30 días o más".

"Yo había comprado estas acciones meses atrás porque en la disputa por el control de Colo Colo faltaron pocos votos para elegir a un tercer director del bloque de Aníbal Mosa. Como compré esas acciones y después Aníbal compró muchas acciones, por eso también lo sancionaron por comprar, en teoría con información privilegiada", sostuvo, explicando que luego hizo la venta actuando de "buena fe".

"Yo supuse erróneamente que la información estaba en el mercado y vendí las acciones. Después siguió a ese precio, no varió, proque no había información, entonces yo voy a apelar la multa", agregó.

"Considero que no se tomó en cuenta que yo he actuado de buena fe y en mi opinión la acción no tuvo impacto en el precio, entonces no hubo información privilegiada", cerró.

Fontaine, en su calidad de director de Blanco y Negro traspasó acciones estando en conocimiento de los estados financieros al 30 de junio del 2018, aprobados por el directorio al que él pertenecía, informes que no eran aún de conocimiento público.

Por eso, deberá pagar 2.000 UF, poco más de 57 millones de pesos.