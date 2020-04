Gabriel Mendoza: Siento que fui un jugador importante para Colo Colo

El histórico ex jugador de Colo Colo Gabriel Mendoza se refirió al título de la Copa Libertadores obtenido por el cuadro albo en el año 1991, hecho que calificó como una "hazaña" y dijo sentirse un futbolista importante para el conjunto popular.

"Siempre he dicho que llegué el año más malo, el 91 (risas) y llegué como un ser un desconocido total en esos años, no es como ahora que están las redes sociales. Siento que fui un jugador importante y lograr todo lo que logramos en esos años fue algo importante", señaló a ColoColo.cl.

"Ningún club ha podido lograr esa hazaña que logró el del 91, independiente a como fueron las cosas el 73, todo lo que está en el museo de Colo Colo es lo del plantel del 91", añadió el "Coca".

También el ex futbolista expresó lo que significa en su vida el elenco 'popular."Colo Colo es mi vida, fue y ha sido muy importante por cómo me he podido realizar como persona. Independiente de lo deportivo, Colo Colo es mi familia, mi casa, absolutamente mi casa", indicó.

Sobre su retorno al cuadro albo en 2001 Mendoza apuntó que "para mí fue llegar a un Colo Colo desconocido, ya que llegué a un Colo Colo con muchas divisiones internas. No era el mismo camarín que cuando llegué el 91. Eran disputas de egos, disputas de poder y fue en el inicio del proceso de la quiebra, por eso, fue mucho más difícil".