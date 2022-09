Gabriel Suazo contó que pudo dedicarse al tenis: "Me decían Chino Ríos"

Gabriel Suazo, jugador de Colo Colo y la selección chilena, aseguró que antes de dedicarse al fútbol pensó en ser tenista, pero a los 13 años optó por enfocarse de lleno al balompié y dejó la raqueta de lado.

"Ahora que está de moda el pádel me gustaría jugarlo más, es entretenido, me gusta más que el tenis. Aunque algo me queda de tenis, porque pensé dedicarme", arrancó diciendo al canal de Youtube "Vamo a calmarno".

"Gané torneos con 8 ó 9 años, en su tiempo quise jugar. De hecho me decían 'Chino' Ríos, porque mi revés lo pegaba a dos manos y saltando, algo innato", complementó el capitán del Cacique.

Sobre su decisión contó que "el día que quedé en las cadetes me vio jugar el 'Rambo' Ramírez, le dijo a Chano Garrido y hablaron con mi viejo cuando terminó el partido".

"Mi categoría no existía, yo estaba en una mayor y ahí empezó todo en cadetes, pues jugaba tenis y fútbol. A los 13 años me decidí por el fútbol, cuando ya entrenaba todos los días de martes a viernes, ya que antes jugaba dos días fútbol y dos días tenis, pero después se me hacía complicado seguir jugando al tenis", cerró.