Gabriel Suazo: Estoy feliz en Colo Colo, pero tengo sueños por cumplir

Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo, habló tras la derrota sufrida ante River Plate en Viña del Mar y se refirió a su futuro, señalando que "aún no hay nada concreto", pero que está feliz con la camiseta de los albos.

"Nada todavía, aún no hay nada concreto. Mi futuro es incierto, estoy feliz acá, es mi casa, pero tengo mis objetivos también y sueños por cumplir", declaró.

Respecto a la posiblidad de que este fuese su último partido Colo Colo, Suazo indicó que "no se sabe lo que depara el futuro" y sus aplausos a los hinchas en Sausalito fue por el apoyo que dieron.

"Nos vinieron a apoyar, pese al alto valor de la entrada, eso no lo entiendo. La gente juntó sus 'luquitas' para venir y eso me enorgullece. Me hubiese gustado dar una victoria, pero dimos todo, pese a jugar hace tres días", explicó.

Finalmente, respecto a la derrota, sostuvo que faltó "un paso de jerarquía" para haber aguantado la ventaja.

"Nosotros venimos a ganar los partidos, en cada minuto, son amistosos, pero nos entregamos al máximo. Con estos equipos cometes un pequeño error y te lo hacen pagar, tienen grandes jugadores. Estuvimos a la altura, pero nos faltó ese paso de jerarquía para sostener el resultado", sentenció.