Gabriel Suazo: No soy un jugador mala leche, jamás intenté darle un codazo a Espinoza

El volante nacional Gabriel Suazo, destacó el triunfo conseguido ante Universidad de Chile en el Superclásico, aunque además se mostró preocupado por la posible sanción que recibe por su expulsión, asegurando que su intención no fue golpear a Gonzalo Espinoza.

"Me fui triste por la expulsión. No soy un jugador mala leche, jamás voy a pegar un codazo. No vi a Espinoza cuando salté. Más allá de eso es imoportante el trabajo que hicimos como equipo", apuntó el capitán de los albos en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Terminando el partido me acerqué a la gente para ver la posibilidad de apelar, porque, como le dije Julio (Bascuñán), no soy mal intencionado. Jamás pegaría un codazo, menos cuando quedan cinco minutos de partido", agregó.

En esa línea, Suazo advirtió que "jamás tuve una roja directa, las otras veces fueron doble amarillas... Nunca vi a Espinoza, yo saltó con el brazo arriba y con el impulso le pego, pero no tuve la intención de agredir a un compañero de profesión".

"Me preocupa el tema de la sanción, por la imagen que uno pueda dejar, jamás quise agredirlo y eso quiero dejarlo claro", sentenció al respecto.

La victoria en el Superclásico

Sobre el 1-0 sobre Universidad de Chile, el futbolista comentó que "el triunfo es lo más importante y lo tomamos con mucha alegría. Estos partidos se juegan con algo más que buen fútbol. Quizás contra la U no hicimos un tan buen partido como contra Everton, pero sí demostramos jerarquía en los momentos difíciles, pese a la juventud del plantel"

"El Campeonato anterior tuvimos que cambiar la forma, un poco más retrasados, algo que no es normal en Colo Colo donde nos acostumbramos a buscar los encuentros. Espero que a ningún amigo le toque pasar por lo que vivimos. Ahora el equipo está con los pies bien puestos en la tierra pensando en el objetivo de pelear por el campeonato", agregó sobre la mejoría del equipo.

En cuanto a su lucha por el puesto con Miiko Albornoz, aseguró no tener "temor. Acá estamos siempre en una competencia sana. Creo que tenemos un gran plantel, con dos jugadores o tres por puesto. Al que le toque jugar siempre lo intentará hacer de la mejor forma. Cuando me toque jugar a mí, según la suspensión que tenga, debo hacerlo de la mejor forma para demostrar que quiero ser titular".

De todas formas, Suazo recalcó que "me gusta jugar en el medio, el cuerpo técnico lo sabe, pero ellos están pensando en el rendimiento del equipo. No tengo inconvenientes de jugar de lateral izquierdo mientras juegue".