Ganó Colo Colo: Filtran la votación del Tribunal de Disciplina por tema desacato de Almirón

El Tribunal de Disciplina del Fútbol chileno dio a conocer que ya está el fallo por la denuncia de la U contra Colo Colo, por eventual desacato del entrenador Jorge Almirón en el partido contra Huachipato, en el cual se encontraba suspendido y no podía tener actuación alguna que involucrara instrucciones al equipo.

El secretario Simón Marín manifestó que el fallo estaba en acuerdo, que se determinó por decisión dividida, aunque se daría a conocer este miércoles, por lo que habría que seguir esperando.

Filtran resultado de la votación del Tribunal de Disciplina por tema Colo Colo

El periodista Juan Cristóbal Guarello planteó en sus Redes Sociales que maneja la información que el resultado del fallo era favorable a Colo Colo por 4-2 y no se acogió la denuncia de la U, y que el presidente del Tribunal no votó, ya que no era necesario el desempate.

De concretarse estos antecedentes, el Cacique queda al tope de la tabla de ubicaciones, con dos puntos de ventaja sobre los Azules, y de paso tiene la primera opción para ser Campeón en la última fecha del torneo cuando se mida este domingo 10 de noviembre frente a Deportes Copiapó.