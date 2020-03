Gerardo Pelusso negó interés de Colo Colo para ser su DT: No me llamó absolutamente nadie

El director técnico uruguayo, ex Universidad de Chile, Gerardo Pelusso negó conversaciones con Colo Colo para convertirse en el reemplazante de Mario Salas, mostrándose extrañado de que su nombre sonara entre las alternativas.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, Pelusso dijo que "absolutamente nadie me llamó de Colo-Colo. No tuve contacto de ningún tipo. Me llamó la atención la situación que se dio".

El estratega añadió que "me llamaron varios periodistas pero no atendí ninguna llamada, porque, primero no me gusta hablar de supuestos; y después, entrar en situaciones complicadas, como donde Colo-Colo estaba, me parecía que no correspondía. Yo por haber tenido un pasaje en la U, se prestaba más para malos entendidos que para otra cosa".

Con esto, Pelusso se baja de una lucha que tiene como principales candidatos a los argentinos Gustavo Alfaro, Sergio Batista y Gustavo Quinteros, aunque desde Blanco y Negro señalaron hace unos días que la búsqueda de técnico está paralizada por la contingencia del coronavirus.