Gonzalo Castellani y el presente de Colo Colo: No estamos preocupados

El volante de Colo Colo Gonzalo Castellani analizó el presente de su equipo, que se enredó a mitad de semana con un empate 0-0 ante Alianza Lima en la Copa Libertadores y que en el Campeonato Nacional está en la medianía de la tabla, pese a la victoria del último fin de semana en el clásico ante Universidad Católica por 1-0.

Castellani señaló al respecto: "La gente me preguntaba si después del empate con Alianza Lima lo vemos complicado y realmente falta mucho. Estamos muy convencidos de lo que tenemos y estamos muy confiados que de acá para adelante va a salir todo bien a nivel internacional, como es la Copa Libertadores, y no hay que perderle ojo al Campeonato Nacional que también es muy importante".

Colo Colo no pudo con Alianza Lima e igualó sin goles en la Copa Libertadores https://t.co/V1zVQE8C0Q pic.twitter.com/Y9Q0NJozWJ — Al Aire Libre (@alairelibrecl) April 24, 2024

"Nos planteamos siempre, cada juego que nos toca, el salir a ganar, tomar protagonismo, es lo que merece Colo Colo. No estamos preocupados, estamos preocupados si no generamos ocasiones de gol. Obviamente para ganar hay que hacer goles, no se nos dio el otro día, pero tuvimos muchas ocasiones de gol, los primeros 25 minutos sometimos muchísimo al rival, tuvimos ocasiones muy claras, después cambiaron el dibujo táctico y se nos cerraron un poco más los espacios, costó llegar, llegamos un poco menos, pero en línea general si haces un análisis de todos los partidos que nos tocó enfrentar hicimos lo que trabajamos, tomamos el protagonismo, nos falta la fineza final que es el gol, estamos conscientes, nos hacemos cargo, pero creemos que con esta idea y este convencimiento vas a llegar".

En lo personal, sostuvo: "Tuve la oportunidad de hacer mi debut en el Monumental, en un partido sumamente importante por Libertadores. Realmente cuando vine me preocupaba la parte física y en ese sentido me sentí bien, diferente como me había sentido contra Ñublense (en su estreno con la camiseta "alba"), a pocos días de haber llegado. Sí me había sentido bien, pero ahora me siento más completo y eso me lo ha dado los entrenamientos y partidos. Me había tocado entrar contra Catolica y eso hace que en la sumatoria de minutos uno se vaya sintiendo cómodo".

"Me sentí muy cómodo, como dije antes la calidad de jugadores que tenemos hace que me sienta más cómodo aún. El parado táctico fue diferente, obviamente fue por un análisis del rival del técnico, seguramente. Ellos no jugaban con extremos, quizás los laterales iban a pasar desapercibidos, por eso se hizo esa formación. Creo que salió bien, la idea era buscar a los internos a través de la espaldas de los volantes, generar ocasiones, se vio por momentos muy clara la idea", añadió.

También habló del duelo del fin de semana contra Unión La Calera: "Es un rival muy especial para mí, estuve tres años, he pasado momentos muy lindos, con buenos jugadores. Tengo amistades que surgieron ahí, la pasamos realmente bien con mi familia, en ese sentido es especial. Me toca llevar otra camiseta, obviamente quiero ganar, pero nos vamos preparando de a poco, es el segundo días post partido de Libertadores, todavía no lo vimos de lleno al rival, pero más allá de que esté en los últimos puestos no hay que confiarse de nadie, los rivales vana a ser difíciles, más enfrentar a Colo Colo debe ser un plus para cualquier rival, van a querer ganar como sea y nosotros debemos estar preparados para eso".

En otra línea elogió a sus compañeros: "Es un privilegio jugar con (Arturo) Vidal, como con todos los compañeros, hay un altísimo nivel, en todo sentido, no solo en los que juegan, sino también en los que tienen menos minutos. La competencia es muy buena, muy sana, y todos tenemos que estar preparados cuando toque".

Finalmente, habló de las elecciones de este viernes en Blanco y Negro, que tienen enfrentados a Alfredo Stöhwing y Aníbal Mosa, en el papel.

"Nos toca estar un poquito al margen de eso, preocuparnos por competir, por analizar y prepararnos para cada partido. Vienen cosas muy importantes, partidos muy seguidos. Uno piensa que la persona que está a cargo del club va a querer lo mejor y eso es lo único que podemos saber, yo hace poco que estoy, sé poco de las internas. Este club es enorme, tiene todo para crecer. Ojalá la gente que esté a cargo piense de esa manera y haga lo posible para poner a Colo Colo lo más arriba posible".

[VIDEO 📹] Castellani y elecciones de ByN: Ojalá la gente que esté a cargo haga lo posible para poner a Colo Colo lo más arriba https://t.co/0QUmv8OgEm pic.twitter.com/RMsVlVpAoj — Al Aire Libre (@alairelibrecl) April 25, 2024

Los "albos" jugarán ante los caleranos este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.