Gonzalo Fierro anunció su retiro del fútbol: Tomé la decisión, no habrá más "Pistolero"

El destacado ex futbolista de Colo Colo Gonzalo Fierro nos reveló en nuestro programa "Chilealbo" de Al Aire Libre TV", que decidió retirarsse del fútbol a los 38 años de edad tras pasos por los "albos", Flamengo de Brasil, Deportes Antofagasta y Deportes Colina.

Fierro dijo en diálogo con nuestro programa "Chilealbo" de Al Aire Libre TV, que "este año tomé la decisión de no jugar más. Uno sabe hasta cuándo puede estar y es consciente de que con la edad debe tomar decisiones y, lógicamente, este año ha servido para aprender y ya no habrá más 'Pistolero'".

Además, no descartó tener como objetivo volver como técnico al "Cacique": "No he hecho ni el curso (risas), pero obviamente que a uno le gustaría volver. De todas formas, tal como era como jugador, debo quemar etapas primero".

En relación a su trayectoria como jugador, el "Pistolero" dijo que "si tengo que elegir dos momentos: Uno es la etapa con Claudio Borghi, que ganamos varios Campeonatos y fue positivo en todos los aspectos. El otro fue la estrella 30 con 'Tito' (Héctor Tapia), ya que yo había sido criticado en mi regreso y ganar un título sirve para tapar bocas".

"Gustavo Quinteros ha hecho un buen trabajo en Colo Colo, no veo puntos bajos al equipo"

Junto con esto, analizó, la actualidad de los"albos": Gustavo Quinteros ha hecho un buen trabajo. Se ve que Colo Colo juega bien, contento y con ganas, y eso es mérito del cuerpo técnico".

"Han llegado jugadores importantes que desde el primer momento han rendido y no encuentro puntos bajos en el equipo. Quizás, lo que se puede mejorar es que cuando va ganando partidos, no sufra empates a último minuto como el pasado fin de semana (contra Audax Italiano), asegurar los duelos cuando va ganando", agregó.

Además, recordó lo difícil que fue ver como hincha al equipo complicado con el descenso: "El año pasado sufrimos mucho. Este año se ve un Colo Colo distinto. El año pasado no fue bueno y los partidos no era como uno esperaba, pero había que buscar la salvación y se logró".

Revisa la entrevista completa: