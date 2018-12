Gonzalo Fierro: No fue justa mi salida de Colo Colo, no me lo esperaba

El ex lateral de Colo Colo, Gonzalo Fierro, aseguró en una entrevista publicada este viernes que su salida de los albos "no fue "justa" y que no era lo que esperaba por su trayectoria en la institución.

En conversación con el Canal del Fútbol, el "joven pistolero" afirmó que "mi salida (de Colo Colo) no fue justa, ya lo dije. No fue lo que yo quería ni lo que esperaba, pero ya está, no se puede hacer nada. No hay que seguir lamentándose sino que hay que seguir adelante para mantenerte vigente".

"A veces uno espera cosas que con el tiempo no se dan y lamentablemente es parte de la vida. Hay que levantar cabeza para seguir jugando un par de años más", agregó sobre lo mismo.

A su vez, el zaguero comparó su situación con la que vivió el técnico Héctor Tapia, señalando que "son cosas que se pueden solucionar de mejor manera. Independiente de si seas o no del gusto de la gente que está a cargo del club, uno tiene un respeto y eso tiene que estar por delante de todo".

"Al igual que yo, Héctor se formó en Colo Colo y ama el club como todo hincha, entonces creo que las cosas se pudieron dar de mejor manera", dijo.

Camarín difícil

Fierro igualmente reconoció que el camarín del "Cacique" es complicado y que hay que saber manejarlo. "Yo nunca vi una pelea (en el camarín). Pero siempre ha sido difícil. El camarín del equipo más grande de Chile siempre va a ser difícil, pero hay que saber llevarlo y es algo que seguirá así por mucho tiempo", apuntó.

En relación a su futuro, el jugador afirmó que "tengo ofertas de afuera pero hay que analizarlas, uno tiene familia. Cuando sales del país o de la ciudad hay muchos cambios y para eso la familia también tiene que estar dispuesta. Tengo que analizarlo junto con ellos".

"Opciones hay, pero tengo que buscar la mejor posible. Quiero seguir ganando cosas importantes para mi carrera y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones en conjunto con la familia", señaló.