Guillermo Paiva: Es único jugar con compañeros de alto nivel, espero estar a la altura

El delantero paraguayo Guillermo Paiva vivió su presentación oficial como jugador de Colo Colo y entregó sus sensaciones tras los primeros días en el Estadio Monumental, con elogios para el elenco "popular".

"Uno de los motivos de venir es que sé que es un grande, el mejor equipo de Chile y el único campeón de Libertadores. Es una experiencia única venir acá y jugar con compañeros de alto nivel; espero estar a la altura", dijo en conferencia de prensa

"Llegué hace poco, ya me he metido con los compañeros. Espero que se me de de la mejor menra y aportar al equipo. Estoy muy contento de estar acá. Daré lo mejor de mi, le meteré ganas y ojalá me salga todo bien. Espero dar mi granito de arena", sumó.

Además, Paiva destacó que "llego bien físicamente, estoy a disposición del profesor a lo que él decida. Si me tocan minutos o si no me tocan estaré apoyando al equipo pensando en el partido de Godoy Cruz".

Por otro lado, el gerente técnico Daniel Morón reafirmó que "el plantel está cerrado, a no ser que haya una cosa de muy último momento. Tenemos tiempo hasta la fecha del 3 de marzo. Si llegara a haber muy excepcional, podríamos ver en qué condiciones".

Con las incorporaciones de Paiva y Damián Pizarro, tras su viaje para tener exámenes junto a Udinese, Colo Colo se alista para viajar a Mendoza y enfrentar a Godoy Cruz este jueves 22 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT),