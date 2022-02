Gustavo Quinteros: El equipo mereció ganar por las situaciones claras que tuvimos

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quedó con un sabor amargo tras la igualdad 1-1 frente a Deportes La Serena por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2022, y confirmó que el plantel está cerrado.

"Tuvimos cuatro o cinco ocasiones muy claras para alargar la diferencia. La de Costa, el gol anulado. No fuimos precisos y el rival estuvo en el partido", dijo el entrenador de los "albos" en conferencia de prensa.

"No tuvimos la claridad en el segundo tiempo, no pudimos concretar. En el juego me quedo tranquilo por lo mostrado en el primer tiempo y parte del segundo", agregó el argentino nacionalizado boliviano.

A la vez, criticó la labor del juez Manuel Vergara: "El árbitro dejó jugar muy fuerte. Le faltó personalidad. No estuvo en su día. Es lamentable"

Sobre la posibilidad de un último refuerzo, Quinteros aseguró que el jugador que pretendía no está disponible y el plantel está cerrado.

"El jugador que pretendíamos traer es difícil que pueda llegar, es de jerarquía y no está libre. Esperemos que pueda llegar a mitad de año ese jugador que nos hace falta. Cuando los rivales se cierran nos faltan esos pases filtrados, un organizador que nos dé más variantes".