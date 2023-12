Gustavo Quinteros: El que entiende de fútbol sabe que fue una buena temporada

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, repasó con buenos ojos la campaña 2023 luego de vencer en la última fecha del Campeonato Nacional a Curicó Unido y dejó un halo de misterio sobre su situación a futuro.

"No pudimos salir campeón. Al último no teníamos posiblidades de entrar directo a la dase de grupos (de Libertadores). Yo estoy conforme. Ojalá que podamos conseguir la Copa Chile, ganar uno de los dos títulos que se pelean en el año. Por todos los problemas, me parece que termina siendo una buena temporada", dijo en conferencia de prensa en el Estadio La Granja.

"Después está lo otro, lo institucional. Para mí el balance fue positivo. El próximo año Colo Colo es candidato de nuevo, por supuesto. El que entiende de fútbol sabe que fue una buena temporada", sumó el DT, que habló sobre su continuidad.

"Yo estoy feliz acá en Colo Colo, en Chile, en Santiago. Los proyectos deportivos son muy importantes para mí, y supongo que también para la gente y los directores. El proyecto tiene que ser más fuerte, más ambicioso y ojalá llevarlo a cabo si soy el entrenador, si no será otro".

"Todos los procesos fueron buenos. He cumplido con mi palabra de salvar al equipo del descenso y mantenerlo en los primeros lugares, como debe estar siempre Colo Colo", agregó Quinteros, que el miércoles 13 de diciembre jugará con Magallanes por la Copa Chile.