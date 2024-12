Gustavo Quinteros fue oficializado como el nuevo entrenador de Gremio de Brasil

Gustavo Quinteros, ex entrenador de los elencos nacionales Colo Colo y Universidad Católica, fue anunciado este sábado como el nuevo DT del Gremio de Brasil, club dónde tendrá entre sus dirigidos al delantero chileno Alexander Aravena.

El elenco de Porto Alegre oficializó la llegada del ex técnico de Vélez Sarsfield por un año, hasta diciembre de 2025.

Gustavo Quinteros é Tricolor!🇪🇪 Com experiência nas seleções de Bolívia e Equador, o treinador foi multicampeão por clubes sul-americanos e venceu o campeonato argentino neste ano. O técnico chega ao Imortal para a temporada de 2025. Bem-vindo! Leia: https://t.co/8gD4yFkey1 pic.twitter.com/6hbp3dPIU1

"¡Gustavo Quinteros es Tricolor! Con experiencia en las selecciones de Bolivia y Ecuador, el técnico fue múltiple campeón por clubes sudamericanos y ganó el campeonato argentino este año. El técnico llega al Inmortal para la temporada 2025 ¡Bienvenidos!", indicó Gremio en sus redes sociales.

"Quinteros, de 59 años, es el nuevo técnico de Grêmio. Llega a Porto Alegre en los próximos días y firma contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. La fecha oficial de presentación aún no se ha anunciado", agregó.

TRAJETÓRIA VITORIOSA 🌎🇪🇪 Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros acumulou conquistas na América do Sul:

🇧🇴 3x Campeão Boliviano e Campeão da Copa de Invierno

🇪🇨2x Campeão Equatoriano

🇨🇱2x Campeão Chileno, 2x da Copa Chilena e 2x da Supercopa do Chile

🇦🇷Atual Campeão Argentino… pic.twitter.com/DAFRT9xlRb