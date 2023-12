Gustavo Quinteros y el adiós al título: Fue un golpe duro, no lo esperábamos

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, evidenció su tristeza luego de caer en la penúltima fecha del Campeonato Nacional y quedar sin opciones al título, con una autocrítica por la pálida actuación frente a su gente en el Estadio Monumental.

"Esto fue un golpe duro, no lo esperábamos. Jugamos mal, por debajo de lo que podemos dar. No nos alcanzó ni siquiera para empatar. Unión Española hizo un buen trabajo. No fuimos capaces de controlar sus ataques y ganaron bien", expresó en conferencia de prensa.

"Tuvimos un par generadas con buen fútbol... pero demasiado poco (sic). Más allá que el rival tampoco hizo mucho, nosotros en los momentos que debimos defender bien lo hicimos mal. Cuando debimos generar nos equivocamos en los pases y no pudimos generar ocasiones claras, en especial el segundo tiempo", analizó sobre el juego.

"Tenemos un vestuario muy caído, porque no esperábamos nunca jugar de esta manera. No jugamos para nada bien, en ningún momento. Todo fue muy forzado, sin conexión", señaló.

"Primero tenemos que levantarnos de este duro golpe, estamos caídos, en un momento complciado porque teníamos todas las esperanzas e ilusión de definir en el útlimo partido. Para la segunda posición aún hay chances que vamos a pelear, pero estamos lejos", continuó el estratega.

"Como hablé en el vestuario con los jugadores, necesitábamos jugar a nuestro mejor nivel. Hemos jugado muy por debajo. Individual y colectivamente no tuvimos el fútbol que generalmente este equipo crea", apuntó.

"Nunca encontramos el funcionamiento para ganarle a un equipo que estaba bien parado, bien ordenado. Que hayamos bajado tanto en un partido tan importante preocupa", sumó Quinteros, que fue enfático en remarcar que aún deben pelear sus "opciones para ver si podemos llegar a fase de grupos (de la Libertadores), y después la Copa Chile".

Quinteros espera terminar "de la mejor manera esta temporada tan compleja y difícil". Colo Colo aún puede optar al segundo lugar para ir directo a la Libertadores, y se medirá con Magallanes el 13 de diciembre por la Copa Chile.