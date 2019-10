Harold Mayne-Nicholls: En Colo Colo no queremos jugar sin público

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aseguró que en Colo Colo no quieren jugar sin público en el Campeonato Nacional, luego de que surgiera esta opción debido a los problemas de seguridad ocasionados por las manifestaciones en el país.

Al respecto, el dirigente aseguró que "a nosotros no nos interesa jugar sin público, así el fútbol no es un espectáculo. El fútbol se debe a su público. Nunca ha estado aquí en la mesa esa posibilidad".

En relación a la suspensión del fútbol debido al estallido social, el ex presidente de la ANFP dijo que "evidentemente estamos preocupados. No solo nosotros, sino que me imagino que todos. Son ya tres semanas sin fútbol, hay una merma en todo sentido. La principal es que la continuidad en el juego baja, eso lo sabemos todos".

"No es lo mismo el rendimiento cuando se juega todos los domingos que cuando jugamos cada tres semanas. Eso nos preocupa y mucho, pero tenemos que entender que la situación del país también es un tema que hay que tener presente", añadió.

En la misma línea, Mayne-Nicholls señaló que "el fútbol no puede ser una isla dentro del país, si las condiciones no se dan para jugar tendremos que esperar. Si tenemos que esperar a que el campeonato termine en enero, tendrá que terminar en enero. No veo por qué el campeonato tiene que terminar antes del 31 de diciembre, no va a ser la primera ni la última vez".