Hincha de Colo Colo cayó en un agujero celebrando el gol ante Cerro Porteño en el Monumental

El gol de Lucas Cepeda, que le dio la victoria a Colo-Colo frente a Cerro Porteño este miércoles 3 de abril, en el debut de la fase grupal de Copa Libertadores, estuvo a punto de transformarse en tragedia para un hincha de Colo-Colo.

Paulo Farías estaba en el sector Caupolicán y saltó a festejar el gol de la victoria, pero cayó en un agujero, en el cual permaneció varios minutos sin poder salir. El afectado conversó con AlAireLibre.Cl sobre esta situación.

“Cuando fue el gol me acerco al acrílico, me doy vuelta hacia la galería a gritarlo con mi hijo y repentinamente me caigo. De partida no debiera haber un hoyo allí y quedé atrapado porque abajo había unos fierros, quedé herido en mi pierna y cerca de los genitales”, nos relató el involucrado en este suceso.

El seguidor del "Cacique" agregó que su salida del agujero no fue inmediata: "había preocupación de varias personas que se acercaron porque solo no podía salir, estaba atrapado por los fierros, fueron momentos angustiantes, esos fierro me agarraron el pantalón que se me rajó. Por suerte no me quebré la pierna”.

Farías reflexionó que felizmente esto no le pasó a un menor: “si hubiera sido un niño hubiera sido peor, porque al caer mi pierna no tocó fondo. Un niño hubiera caído profundo”.

El hincha colocolino reconoce que amaneció con muchas molestias: “hoy estoy muy adolorido, me duela la pierna, la otra, la derecha, que me aguantó para no pasar hacia abajo también me duele. El hombro también, como intenté sujetarme, hoy estoy muy adolorido, ni siquiera puedo girar el volante al manejar”.

Farías no descarta iniciar acciones legales contra la concesionaria de Colo Colo por esta situación que le tocó vivir: “eso no tiene un señalética, es como una alcantarilla, imagina que esto te pasa en un momento que uno está eufórico celebrando un gol, pudo ser algo grave. Blanco y Negro tiene gran responsabilidad porque ellos debieran preocuparse que el estadio esté en óptimas condiciones, no puede ser que tú vayas al estadio y no lo esté. Tú te puedes caer y tropezar, pero otra es caer en un agujero”.