Hinchas de Colo Colo iniciaron campaña para fichar a Yeferson Soteldo

Luego de que quedase prácticamente descartado el fichaje de Sebastián Villa en Colo Colo los hinchas del Cacique comenzaron a buscar eventuales nuevas opciones para la ofensiva colocolina y dieron con un nuevo nombre que podría llenar el gusto del técnico Jorge Almirón.

Se trata del venezolano Yeferson Soteldo, quien milita en el Santos de Brasil y de quien se dice no está muy cómodo en el fútbol de los pentacampeones del mundo, más aún ante la inminente llegada de Neymar al equipo dónde brillara Pelé.

"INDISCIPLINADO TATICAMENTE!" 😬 Após a derrota para o Palmeiras, Pedro Caixinha elogiou a qualidade do Soteldo, mas criticou a disciplina tática do jogador do Santos. Concorda com ele, fã de esporte?#FutebolNaESPN #Soteldo #Santos pic.twitter.com/Ab0HrtFNOy