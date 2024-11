Histórico portero aconseja a Brayan Cortés ante su intención de partir de Colo Colo

Marcelo Ramírez es un referente del arco colocolino. El exportero obtuvo con los albos siete campeonatos nacionales, cinco Copa Chile y tres títulos internacionales, incluida la Copa Libertadores de América de 1991 y dejó un sello imborrable bajo los tres tubos del Cacique.

Hoy, alejado de la cancha, pero vinculado a los medios de comunicación, el exguardameta de los albos aconseja a Brayan Cortés ante el término del contrato que liga al iquiqueño con el cuadro popular.

El consejo del Rambo Ramírez para Brayan Cortés

El referente del arco colocolino no está ajeno a la actualidad de lo que pasa en el Cacique y menos a lo que tiene relación al puesto que él ocupó por tantos años no solo en Macul, sino que también en la selección. Es por eso que ante la noticia de que Brayan Cortés puede que no siga en el Monumental hace que el “Rambo” tenga un mensaje para el guardameta de La Roja.

“La decisión es muy personal, él sabe lo que quiere y cuáles son sus nuevas motivaciones. Pero, si me preguntas a mí, yo creo que Brayan Cortés tiene que quedarse. Creo que será bueno para él, porque está en un equipo grande de América“, mencionó en diálogo con Paulo Flores en El Almanaque de Florete.

Ramírez espera que Cortés continúe en Macul para que pueda seguir mostrando sus condiciones de gran arquero y ayudar a Colo Colo a mejorar las actuaciones conseguidas en 2024.

“Este año compitieron en la Copa Libertadores y el próximo año las exigencias serán seguir compitiendo. Eso será una gran vitrina para él. Por su parte, creo que a Colo Colo le va a costar encontrar un arquero del rendimiento de Brayan Cortés, porque está demostrado que rinde”, comentó.

“En América, hoy Colo Colo está compitiendo a nivel internacional y eso te posiciona en otro lugar. A mí me tocó estar en Colo Colo cuando se competía y, cuando Colo Colo compite, se instala entre los mejores de América. Así lo veo. En 2025 también va a competir y debe reforzarse para competir afuera”, dijo.

“Si es así, Brayan Cortés está en el mejor lugar. Y Colo Colo para retenerlo debe sacar un poco más la billetera y dejarlo contento acá, porque es su profesión, su trabajo, y él debe velar por eso, por su familia, su futuro. Ahí las dos partes deben ponerse de acuerdo“, concluyó.