Hugo Droguett reveló detalles de su fallido fichaje en el Colo Colo de Borghi: "Estaba listo para la presentación"

El veterano Hugo Droguett, volante de Deportes Temuco y ex seleccionado nacional, habló sobre su fallida llegada a Colo Colo cuando estaba Claudio Borghi en la banca, señalando que había un acuerdo de palabra y estaba listo para incluso ir a la presentación en el Estadio Monumental.

"Matías Fernández me dijo que estaba mi canasto en el camarín, pero yo nunca fuí al estadio. Estaba todo listo, iba a ir a la presentación, y en la última conversación con Claudio había acuerdo", contó Droguett a ESPN.

Sin embargo, el ex jugador de Universidad de Chile explicó que su arribo se frustró por culpa del representante que tenía en ese entonces.

"Creo que él fue culpable de que no llegara a Colo Colo. Nunca hubo amenazas, pero ahora con los años, me doy cuenta que seguramente la comisión que él quería Colo Colo no se la dio", precisó.

"Con Borghi, en la última llamada, me dio la palabra, yo le di la mía y teníamos acuerdo monetario, pero puertas adentro pasaron cosas que no me permitieron llegar", cerró.