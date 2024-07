Javier Correa fue oficializado en Colo Colo: "Me voy a pelar el cuerpo para que se me den los resultados"

Jorge Almirón ya tiene a su ansiado delantero. El argentino Javier Correa fue presentado oficialmente como el nuevo refuerzo del Cacique y no escondió su felicidad por recalar en Macul.

"Vengo a aportar mi granito de arena al equipo. Sé a la institución que vine, sé el paso que estoy dando en mi carrera. Estoy contento, y como te digo, trabajando se llega más fácil a lo que uno quiere", comenzó diciendo el ex jugador de Estudiantes de la Plata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

El esfuerzo que promete Javier Correa

Sobre cómo se define, Javier Correa aseguró que "es muy difícil describirse a uno mismo. Lo único que sé es que voy a dar todo de mi parte. Me voy a pelar el cuerpo para que los resultados se me den, para que la pelota entre dentro del arco. Después se van a ir dando cuenta si les gusto o no, pero la garra y la entrega no la negocio".

Además, el atacante del Cacique comentó que ser compañero de Arturo Vidal es algo que lo hace sentir orgulloso de la carrera que ha tenido. "Las palabras de Jorge (Almirón) fueron que me vaya acomodando, que no me vuelva loco. Mis compañeros me recibieron bien, me comí un puente (pasillo), así que bien, me pegaron bastante duro".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Javier Correa se desmarcó de Juan Martín Lucero

Colo Colo hace tiempo que sufre sin la presencia de un delantero goleador. Juan Martín Lucero fue el último que marcó la diferencia en la posición y Javier Correa fue consultado sobre el éxito que tuvo el argentino con las redes rivales.

"Creo que Martín, en su momento, trabajó bien. Hizo bien las cosas, pero yo no estoy para hacerle sombra a nadie, sino que vengo a escribir mi propia historia, mi propio capítulo. Vengo a trabajar para eso, así que no me comparo, no lo veo, no lo miro, porque tengo que hacer mi propio recorrido acá en este club que confió en mí para irme a buscar, así que eso me pone muy contento", respondió el campeón del fútbol argentino.