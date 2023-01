Jordhy Thompson: Ojalá salir campeón y jugar, quiero seguir los pasos de Alexis Sánchez

El joven delantero de Colo Colo Jordhy Thompson conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el inicio de la temporada en el "cacique", sus metas y la actuación que tuvo en la Supercopa ante Magallanes.

"Me siento súper bien. Creo que hice una buena pretemporada y el profe (Gustavo Quinteros) me está dando toda la confianza para poder sumar minutos, al igual que mis compañeros. Me siento súper feliz".

"El profe siempre nos dice que si nosotros metemos (ganas) y entrenamos al cien vamos a tener posibilidades. Desde chicos nos enseñan a dar el cien por Colo Colo; así lo vamos a seguir haciendo", agregó el puntero, que expuso sus objetivos a futuro.

"Ojalá poder salir campeón y jugar la mayor cantidad de minutos para seguir creciendo como jugador. Siempre me gustó Alexis Sánchez. Él es mi ídolo y quiero seguir sus pasos para llegar a ser un grande", expresó.

Thompson también dijo que su ingreso como volante en la Supercopa fue algo nuevo, pues "siempre jugaba por afuera", pero "si el profe decide que rindo mejor ahí, voy a estar".

Junto con ello, repasó el su gran ejecución en la tanda, momento que valoró en lo personal pese a la caída de su equipo. "Fue algo que no esperaba, pensé que no me iba a tocar patear penales. Fui, lo pateé y salió el gol, gracias a Dios", cerró el futbolista categoría 2004.