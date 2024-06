Jorge Almirón dedicó emotivas palabras para la familia del hincha de Colo Colo asesinado

Los graves incidentes que se vivieron en el partido entre Colo Colo y Universitario de Lima y que terminaron con un hincha albo asesinado, no dejaron a nadie indiferente. La trágica muerte de Claudio Maldonado caló muy hondo en toda la familia colocolina.

No sólo las redes sociales de los albos compartieron un comunicado condenando lo ocurrido, sino que también Jorge Almirón tuvo palabras para el terrible deceso del hincha del Cacique.

Las emotivas palabas de Jorge Almirón para la familia del hincha asesinado

"Terminó el partido y me enteré después de lo que había pasado. Yo me siento muy mal, me destroza. Creo que a todos, como a cualquier hincha, afecta que pase algo así. Más allá del fútbol pienso en la familia, en todo lo que hay detrás de una persona que viene a ver un espectáculo y le pasa lo que pasó", comenzó diciendo el DT de Colo Colo.

Luego dedicó unas emotivas palabras a los familiares de Claudio Maldonado: "Quiero mandarle mis condolencias a la familia, queda uno acongojado por todo esto y el fútbol pasa a segundo plano en este momento para mí. Entiendo que el club ya se acercó a la familia porque es un hincha de este equipo".

Almirón y los desmanes dentro del estadio

El entrenador del equipo de Macul también se refirió a los incidentes dentro del estadio: "Uno lo veía para aprovechar que jugaran todos en un partido amistoso. Lo tomamos como tal, un entrenamiento formal, pero con gente. Hacía muchísimo frío y había mucha gente y familias que esperaron a ver el partido... Había más gente de la que esperaba por el frío".

"Más allá de todo lo que ocurrió no te puedo hacer ningún otro comentario. Sobre el aforo de 10 mil personas y eso, yo tengo que enfocarme ahora en lo que tengo que hacer como profesional. Estamos en competencia, así que tengo que preparar el equipo para el partido del domingo. Simplemente quiero enviarle las condolencias a la familia", concluyó Jorge Almirón.