Jorge Almirón: Este equipo demanda ser protagonista y hay que ganar siempre

El director técnico de Colo Colo Jorge Almirón resaltó el triunfo de este domingo sobre Huachipato en el Campeonato Nacional y valoró el rendimiento de sus jugadores teniendo en cuenta la rotación que han tenido en los últimos partidos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro con los "Acereros", el DT argentino señaló que: "El equipo demanda ser protagonista y ganar siempre es importante, me deja tranquilo que hay margen para mejorar. Yo estoy conforme con el plantel, de ahí si se puede traer a alguien para jerarquizar siempre es bienvenido".

"Quedé contento por el resultado y conforme, creo que siempre estuvimos a la altura del partido. El segundo tiempo los cambios entraron bien, cambiaron la dinámica y siempre es importante verlos a todos", apuntó respecto a lo realizado en cancha esta jornada.

Por otro lado Almirón se refirió al retorno a la acción de Arturo Vidal y si podrá estar disponible tanto para el cruce con Sportivo Trinidense de el próximo miércoles y el Superclásico con Universidad de Chile.

"La idea es que Arturo (Vidal) llegue al partido por Copa, pero si no está al 100 quizás lo cuidemos para que su lesión no se agrave, pero para el clásico va a estar, el no se lo querrá perder por nada", aclaró el estratega.

Finalmente, Almirón agregó sobre el cruce con los azules que: "Es un partido muy importante para nosotros, los jugadores y el fútbol chileno. Ojalá se pueda liberar el aforo para que sea una fiesta, queremos tener el estadio lleno porque le hace bien al fútbol y lo mismo diría si jugáramos de visitante".