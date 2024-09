Jorge Almirón llamó a la calma luego de la estrepitosa derrota con Magallanes y dice que con River Plate será diferente

Colo Colo tuvo una dura caída con Magallanes por 3-0 en la final de ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile disputada en el estadio Fiscal de Talca, último apronte antes de los cuartos de final contra River Plate por la Copa Libertadores, aunque su entrenador Jorge Almirón llamó a la calma.

Sobre el análisis de la derrota, el técnico manifestó de forma honesta que “está muy claro lo del partido, el rival aprovechó las que tuvo, hizo un partido muy serio, golpeó en las que tuvo. El segundo tiempo fue muy parejo, pero no pudimos descontar. No hay excusas, el análisis va más para dentro. Es una derrota que duele. Hay que asumirla, es parte del fútbol. Se saca conclusiones, el rival nos ganó muy bien”.

Almirón pide calma y que contra River Plate no será lo mismo

Los colocolinos tienen como siguiente desafío, y al mismo tiempo la ilusión de la hinchada, los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, la que en su duelo de ida se disputará este martes 17 de septiembre a contar de las 21:00 (00:30 GMT) y para lo cual Almirón advierte que no será un partido tan bajo como el de hoy: “Seguramente no va a ser lo mismo con River. Es otro rival, vamos a tener a todos los jugadores, pero no hay excusas, el rival nos ganó bien, la cancha estaba mal para los dos. Ellos lo hicieron bien, mejor que nosotros, pero el escenario del martes que viene es totalmente diferente”.

Almirón no quiso criticar al plantel, pero sí lo hizo con el árbitro.

Una derrota de esta naturaleza pasó por un bajo rendimiento, pero Almirón no quiso exponer públicamente a sus jugadores, incluso los defendió: “son cosas de equipo que se hablan para dentro, como equipo, no como cosas individuales, todos somos responsables, incluido el cuerpo técnico. Sigo confiando en mis jugadores. A veces hay malos partidos, hay que asumir la derrota. Sigo pensando lo mismo de mi equipo, estoy a muerte con ellos, somos todos responsables. A partir del lunes comienza otra historia. Ya tendremos tiempo de pensar en la derrota y replantear la revancha también”.

A quien sí criticó fue al árbitro Nicolás Gamboa. “El árbitro es muy malo, pero eso no tiene que ver con el rival y lo que hizo en la cancha. Él te da impotencia, me di cuenta la desesperación de cobrar el penal. Te das cuenta cómo te van manejando y te van sacando. Hay cosas que hay que manejarlas, el rival nos estaba ganando muy bien y expulsa a Ramiro González, hay cosas que se pueden manejar. No está capacitado para dirigir en Primera División”.

Almirón y la suspensión del partido con la UC

Para el estratega de los Albos, el partido que no se disputará con la UC no cree que tenga incidencia frente a River Plate por llegar con poco ritmo competitivo: “La suspensión no cambia la planificación. No nos va a perjudicar, hay que adaptarse siempre a todos. Ahora tenemos más tiempo para planificar el partido, el fútbol tiene estas cosas, hay que sacarlo de la cabeza, hay que asumir, y ahora comenzar a pensar en River”, concluyó Jorge Almirón.