Jorge Almirón se pone firme ante acusaciones en el caso Colo Colo: "No dudo de mi honorabilidad"

La eliminación de Copa Chile este martes pegó en el ánimo de Colo Colo, pero el tema del día entorno al elenco de Macul también estaba puesto de manera directa por la sesión que se vivió en el Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a la acusación de Universidad de Chile por presunto desacato del técnico albo, Jorge Almirón.

El DT del Cacique tuvo que comparecer de manera telemática en la cita por la denuncia antes del duelo con Magallanes, algo a lo que se refirió aunque sin entrar en muchos detalles.

De hecho, Almirón indicó en la rueda de prensa posterior al compromiso de que en recomendación de los abogados del club Popular, era mejor que no diera muchos detalles de lo ocurrido en la sesión debido a que esta seguirá en proceso al menos hasta el próximo martes 5 de noviembre.

Jorge Almirón fue mesurado por las acusaciones en su contra

Además, también este martes se reveló un nuevo video que parecía perjudicar Almirón, en el que se le veía en la caseta del Estadio Huachipato presuntamente dando instrucciones, en aquel duelo con los Acereros que generó toda esta situación con la U.

Al respecto, el estratega de los albos mencionó que: "El próximo martes van a tomar una decisión y estamos muy tranquilos. En ningún momento incumplimos nada, con mi cuerpo técnico desde hace mucho tiempo trabajamos juntos y ellos toman las decisiones cuando yo no estuve. Todos están tranquilos, yo cumplí una sanción y los jugadores acataron lo que pidió el cuerpo técnico".

"Yo no dudo de mi honorabilidad. La gente que está acusando no sé quiénes son, no los conozco", remarcó al respecto.

Almirón solo piensa en el choque con Iquique

Por otro lado, Almirón apuntó a la trascendencia que tendrá el duelo de Colo Colo y Deportes Iquique de este domingo 3 de noviembre, donde pueden ir sentenciando su grito de campeón del fútbol chileno este 2024.

"Estamos pensando solamente en el partido del domingo que puede ser definitivo. Solo nos enfocamos en eso", expresó.

Colo Colo recibirá a los Dragones Celestes en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas de nuestro país, encuentro que podrás seguir con toda la cobertura de Al Aire Libre.