Jorge Almirón sobre Arturo Vidal: Sería un privilegio tenerlo, nos puede enseñar mucho

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, habló sobre el inminente fichaje de Arturo Vidal y dedicó palabras de elogios al "King", con un repaso a los elementos que puede aportar el experimentado volante al "Cacique".

"No hay detalles. No me han dicho nada. No soy de informarme mucho, salvo lo que me dicen los directivos. Tengo reunión con ellos, esperamos novedades. Obvio, me gustaría contar con él", señaló en la conferencia post partido ante Nacional.

"Es un equipo grande y por ello demanda responsabilidades grandes. Arturo es un jugador de mucha jerarquía. Cuando uno conoce a jugadores como esos te das cuenta que son los tipos más humildes y tienen una energía diferente", añadió

"Ojalá que lo podamos tener, sé que va a aportar muchísimo con su experiencia y ser el tipo ganador que siempre fue en su carrera", continuó Almirón.

Finalmente, ante la expectativa de que Vidal sea titular fijo por su cartel, el DT dijo que "no hay ninguna presión; al contrario, sería un privilegio tenerlo. Nos puede enseñar y contagiar muchas cosas a todos los que estamos en el entorno".