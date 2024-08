No han sido días fácil para Colo Colo. La lesión de Alan Saldivia complicó los planes de Jorge Almirón de cara a la seguidilla de partidos que tendrán durante el mes de agosto. Pese a que tiene jugadores para reemplazarlo, también estaba la duda con otro futbolista importante para su esquema.

Y es que Saldivia podría ser reemplazado por Emiliano Amor o Ramiro González, aunque el seleccionado de Siria corre con ventaja. La otra baja que iba a tener para el encuentro con la U era Arturo Vidal, pero en conversación con radio Cooperativa, el técnico del Cacique dio una noticia esperanzadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Jorge Almirón sorprende e ilusiona al hincha de Colo Colo para el Superclásico

Al ser consultado sobre el estado del histórico volante de la selección chilena, Jorge Almirón comentó que "ustedes lo conocen mucho más que yo a lo largo de los años. No lo puedo frenar. Lo quiero frenar, pero no puedo. Se está recuperando muy bien. Hoy entrenó, no de manera normal, pero sí se fue integrando a los trabajos del equipo".

Y agregó que Arturo Vidal "hoy se trabajó bastante fuerte. Hizo el 60-70% del trabajo y lo hizo muy bien. Así que bueno, tenemos varios días todavía. Si él se siente cómodo, se siente bien, la molestia lo abandona y se lo quita de la cabeza, seguramente el sábado puede estar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Entonces, ¿Arturo Vidal podría jugar Copa Libertadores?

Tal como mencionó y volvió a confirmar Jorge Almirón, aún quedan días para el partido contra la Universidad de Chile y el DT trasandino reiteró que "tenemos varios días. Si juega el sábado, contra Junior seguramente va a estar".

Colo Colo jugará ante la U este sábado a las 15:00 horas en el estadio Nacional, y el martes deberá recibir a Junior de Barranquilla en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Según lo que ha mostrado en redes sociales Arturo Vidal y con la ratificación del entrenador, el exFlamengo podría llegar al partido del sábado, pero con más seguridad para el martes.