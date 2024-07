Jorge Almirón valoró la victoria de Colo Colo con nueve bajas

El triunfo de Colo Colo 2-1 ante O’Higigns sobre la hora le permitió al Cacique situarse a dos puntos del líder Coquimbo Unido, que a su vez cayó por 3-0 ante Copiapó, aunque todavía faltan los partidos de la U y la UC que podrían superarlo.

El desafío de los Albos ante los rancagüinos era una dura prueba ya que llegaron con nueve bajas entre suspendidos, lesionados y resfriados.

Jorge Almirón: "Con nueve bajas era importante ganarlo"

El entrenador de Colo Colo señaló la difícil semana que tuvieron, y que llevó a tener múltiples ausencias para este partido con O’Higgins: "Con las nueve bajas el equipo se trastoca. Cristian Zavala estaba en la concentración y tuvo que irse a casa, nos pasó todo junto esta semana y a pesar de ello el equipo ganó, pero la próxima semana se van a integrar todos, salvo Arturo Vidal. Estoy muy contento, el partido era fundamental ganarlo, y muchos sin tanto tiempo sin jugar estuvieron a la altura, y eso habla de la cabeza fuerte que tenemos”.

“Cepeda ha sido importante”

El héroe de la jornada fue Lucas Cepeda que entró en el segundo tiempo, convirtió el gol del triunfo y además dio la asistencia de la otra conquista, situación que elogió el técnico: “ha sido importante su aporte, los minutos que ha jugado lo ha hecho bien. Él entiende la situación que le toca y lo asume con naturalidad. Es muy importante para él, cuando entra da resultados”.

Apoyo total a Paiva y la llegada de Riquelme

El contraste lo marcó Guillermo Paiva, no pudo anotar, erró un penal y fue parte del gol de O’Higgins, que con un rebote descolocó a Fernando de Paul, pero Almirón le brinda su apoyo: “en su posición por supuesto si no mete goles se siente afectado, le pasó a quien lo tuve hace muy poco, a Edison Cavani que no podía meter goles. Son momentos, debe seguir trabajando como lo viene haciendo “Guille”, lo importante es que tenga situaciones y no se caiga, tiene el apoyo de todos los compañeros, siempre hay una oportunidad la semana que viene, los buenos y malos momentos el futbolista los vive siempre”.

Cristián Riquelme es el joven lateral izquierdo que llegará a Colo Colo, y para Almirón su arribo tiene muchos factores positivos: “Lo de Riquelme, se dio la posibilidad, se hizo rápido, es un lugar donde nos falta, y además puede sumar minutos de juvenil. Sirve para que la competencia en el plantel se vaya generando”. Concluyó el adiestrador del Cacique, que todavía espera la llegada del lateral derecho, donde Mauricio Isla o Matías Catalán son las opciones.