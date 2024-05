Jorge Almirón y el enfrentamiento con Cerro Porteño: “Es el partido más importante”

Colo Colo visita este miércoles a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, encuentro crucial si pretenden avanzar a los octavos de final, donde si gana lo hará automáticamente, por eso se le da mucha relevancia a este partido que se jugará este miércoles a las 20:30 horas (00:30 GMT) en Asunción, Paraguay.

Para el técnico de los “albos”, Jorge Almirón, es positivo llegar a este encuentro luego de vencer a Iquique y meterse en lo alto del torneo.

“Acercarnos a los primeros lugares es motivante el proceso va en crecimiento y para mí el equipo está en la mitad de lo que pueda rendir. Y esperamos repetir eso frente a Cerro”, dijo.

Frente a Cerro “es el partido más importante”

Almirón no tiene una doble lectura sobre este encuentro frente al conjunto paraguayo: “Por el contexto es el partido más importante, siempre te voy a decir eso frente al que viene, esperemos pasar, esto puede llegar a ilusionar mucho a la gente con el equipo y conectarlo aún más”.

El técnico cree que el desarrollo del encuentro será equilibrado ente los dos equipos: “Va a ser un partido muy parejo, ellos también van punteros en su torneo, y vamos a enfrentar a un equipo que está en un buen momento como nosotros”.

La ausencia de Arturo Vidal

Para este partido Colo Colo tiene dos bajas por expulsión: Damián Pizarro y Arturo Vidal, cuánto puede pesar específicamente la ausencia del volante es un tema sobre el cual también fue consultado Almirón.

“Arturo es importante tanto dentro como fuera de la cancha, lo vamos a extrañar, pero él no jugó contra Fluminense y se hizo un gran partido”, puntualizó el adiestrador.

Almirón también defendió lo hecho por el equipo hasta ahora, aunque sabe de las exigencias que tiene Colo Colo: “Yo tengo claro el lugar en que estoy, el club que represento. Cuando llegué el equipo era otro, el objetivo era a largo plazo, no se había pasado directo a la Copa Libertadores, no es que se viniera de ser campeón, se pasó cuatro partidos difíciles, el equipo ha crecido mucho, ha mejorado cosas, y es casi el mismo plantel. Hoy tenemos esta posibilidad, tenemos mucha confianza, es un partido decisivo y nos preparamos para eso, y de ahí el resultado no lo puede asegurar nadie”.

Almirón no se quiere poner en el escenario de un traspié y llegar a otro torneo internacional como premio de consuelo: “No pensé en quedar en la Sudamericana, estamos enfocados sólo en pasar, luego veremos cómo se va dando todo”, cerró el técnico del “Cacique”.