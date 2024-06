Jorge Almirón y la inminente llegada de Javier Correa: "Esperemos que se pueda concretar"

Colo Colo ha estado trabajando para sellar su primer refuerzo de cara a los desafíos del segundo semestre. Son varios los nombres que han sonado, pero el de Javier Correa es el que está más cerca de concretarse.

El delantero de Estudiantes de La Plata y actual campeón de Argentina, está próximo a ser oficializado en Macul. Los albos pagarán su cláusula de salida de un millón 800 mil dólares por el atacante fue solicitado expresamente por Jorge Almirón para fortalecer al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Correa (@javier_correa9)

Los elogios de Jorge Almirón a Javier Correa

En la conferencia de prensa de esta tarde, el DT del Cacique se contradijo en relación a los refuerzos. Primero comentó que prefería no hablar de los nombres que suenan y que se quiere enfocar en los entrenamientos, pero luego fue consultado nuevamente por Correa y no se guardó nada.

"Es un jugador importante, viene del último campeón del torneo local, es un jugador muy bueno, esperemos que se pueda concreta. Así que mucho más no te puedo decir. Yo lo conozco porque tiene trayectoria, porque lo he enfrentado, porque jugó en México. No lo conozco personalmente, pero sí sé cómo juega, así que es un jugador importante", aseguró Almirón.

Al mismo tiempo, el entrenador de Colo Colo le bajó el perfil a la demora en los refuerzos e indicó que "estamos a tiempo. Sé que están trabajando. Yo por eso no menciono nombres en particular porque entorpece la negociación y porque también hay nombres que son trascendidos de la prensa y nosotros ni siquiera los pensamos".

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos jugarán su partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile este domingo 30 de junio a las 17:30 horas. El duelo se jugará con un aforo máximo de 10 mil personas producto de lo ocurrido el miércoles en Macul.

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y además, en Al Aire Libre podrás seguir todos los detalles del duelo entre albos y celestes.